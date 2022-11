Landgericht Paderborn weist Autozündler in Psychiatrie ein

Paderborn

Der weiße BMW in Paderborn fing zwar nicht Feuer, aber dafür waren zuvor drei Pkw in Geseke in Brand geraten. Nicht zufällig: Ein 23-Jähriger hatte sie angezündet – Ausdruck einer bisher nicht hinreichend behandelten psychischen Störung. Der Schausteller-Gehilfe wird nach einem Urteil des Landgerichts jetzt erst einmal Gelegenheit haben, sich einer Behandlung zu unterziehen.

Von Ulrich Pfaff