Landgericht verurteilt Paderborner zu drei Jahren Haft  

Wie berichtet, hatte die Anklage um Staatsanwalt Frank Stegen 18 Fälle des sexuellen Missbrauchs, teilweise in schweren Fällen, zur Last gelegt. Letztlich zog das Gericht sechs Fälle heran, ließ zwölf fallen, berichtete Verteidiger Helmut Franke nach dem Urteil am Donnerstag. Stegen hatte drei Jahre Haft gefordert, so Franke.

Das Verfahren fand vor der 5. Großen Jugendkammer unter dem Vorsitz von Richterin Nicole Klein statt. Die älteste Schwester ist mittlerweile 24 Jahre alt, ihre beiden Halbgeschwister wurden 2008 und 2009 geboren, sind heute also zwischen 13 und 14 Jahren alt. Alle drei sollen Opfer sein. Als Nachbar hatte der Angeklagte einen engen Kontakt zur Familie. Der 52-Jährige hatte die Taten bestritten.

Nach dem Urteil äußerte sich Rechtsanwältin Anja Brauckmann als Nebenklage-Vertreterin zu dem Urteil. Sie vertrat die drei Schwestern vor Gericht. „Das Gericht hat die Konsistenz und Konstanz in den Ausführungen gewürdigt“, sagte Brauckmann und bezog sich hierbei auf die Ausführungen der Richterin. Während der Befragung hatten offenbar vor allem die beiden jüngeren Schwestern ihre Schilderungen der Ereignisse nachvollziehbar darstellen können. „Es gab keinerlei Zweifel an ihren Aussagen“, fügte Brauckmann hinzu.

Freispruch in mehreren Fällen

Allerdings sei der 52-Jährige bezüglich der beiden Fälle, in denen die 24-jährige Schwester Opfer sein soll, aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Hier seien beispielsweise die zeitlichen Abläufe nicht mehr zweifelsfrei darzustellen gewesen, sagte Brauckmann. 16 Fälle hatte die Anklage ursprünglich den beiden jüngeren Schwestern zugeordnet. Unter anderem soll der 52-Jährige einem der Kinder in die Hose gegriffen und es im Intimbereich gestreichelt haben. Für die betroffenen Schwestern gebe es nun einen Abschluss, betonte Brauckmann, auch wenn die Aufarbeitung lange andauern werde.

Unterdessen verwies Franke als Rechtsanwalt des 52-Jährige aus seiner Sicht auf den Grund für das Fallenlassen von zwölf Anklagepunkten. „Es gab viele Unstimmigkeiten zwischen den Aussagen bei der Polizei und vor Gericht, vieles ist meines Erachtens im Unklaren, und das darf nicht zu Lasten meines Mandaten gehen“, sagte er. Zudem verwies Franke bezüglich des Strafmaßes darauf, dass die Staatsanwaltschaft auch sechs statt drei Jahre hätte fordern können – ein Jahr für jede zur Last gelegte Tat.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Franke will Revision einlegen: „Mein Mandant, bei dem keine Kinderpornografie gefunden wurde, kann das Urteil nicht glauben.“ Brauckmann zufolge sei eine Revision nur vor dem Bundesgerichtshof wegen Rechtsfehlern möglich.