Landwirte-Nachwuchs wehrt sich nach Talkshow gegen Vorurteile

Paderborn

Die Diskussion um kontroverse Aussagen der Schauspieler Hannes Jaenicke und Sky du Mont in einer Talksendung zum Thema Landwirtschaft in Deutschland hat Paderborn erreicht. Mit zum Teil harschen Worten haben die Künstler die Bedingungen etwa in der Milchproduktion kritisiert. Von täglich „millionenfachen Gesetzesbrüchen“ sprach Jaennicke zudem. Das ärgert angehende Landwirte, die am Gregor-Mendel-Berufskolleg in Paderborn ausgebildet werden. Sie weisen die Kritik zurück.