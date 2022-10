Feuerwehr am Freitag im Einsatz

Paderborn

Die Feuerwehr Paderborn hat am Freitag eine rund drei Kilometer lange Ölspur in Schloß Neuhaus beseitigt. Die Einsatzkräfte wurden kurz nach 13.30 Uhr in die Mastbruchstraße (Ecke Habichtsweg) gerufen.