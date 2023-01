Lea Streisands Werk in Paderborn im Fokus

Abschlusslesung und wissenschaftliches Symposium an der Universität

Paderborn

Zum Abschluss der 41. Paderborner Gastdozentur für Schriftstellerinnen und Schriftsteller liest die Romanautorin und Kolumnistin Lea Streisand aus Berlin am Montag, 16. Januar, um 16.15 Uhr im Hörsaal G der Universität Paderborn aus ihrem Kolumnen-Werk. Die Veranstaltungsreihe endet am Dienstag, 17. Januar, ab 9.30 Uhr mit einem ganztägigen wissenschaftlichen Symposium zur und mit der Autorin in der Studiobühne Paderborn.