„Leben teilen“ in Sennelager

Zu einer festen Größe im heimischen Kulturleben ist die Kulturnacht Schloß Neuhaus geworden: Zu ihrer mittlerweile zwölften Auflage wandert die Veranstaltungsreihe am kommenden Freitag, 11. November, erneut in den Ortsteil Sennelager. Hier beginnt um 20 Uhr die Kulturnacht, die das Leitwort des Stuttgarter Katholikentages im Mai „leben teilen“ aufgreift.

Hand in Hand und Auge in Auge bei der Kulturnacht Schloß Neuhaus: die Paderborner Schauspieler Eva Brunner und David Lukowczyk bringen im „Geteilten Himmel“ Teilung als Folge der Zerstörung privater Konflikte nah – hier vor L. Feiningers rotem Turm aus Halle/Saale verbunden mit dem Paderborner Dom (Fotomontage).

Das Leitwort beziehe sich auf ein „Erleben“. „Letztlich will jede und jeder leben – mit viel Freude und Perspektive, aber auch mit Traurigkeit und Belastung“, heißt es in der Ankündigung. Goethes Satz „Gedenke zu leben“ steht etwa über dem Portal des Theaters in Lindau. Wie wichtig es sei, mit Mitmenschen und Benachteiligten zu teilen, zeige gerade die aktuelle Zeit mit Gefährdungen durch Pandemie, Krieg, Energieverknappung, aber auch immer drängender werdendem Klimaschutz. Bereits für die christliche Urgemeinde sei es ein Kennzeichen gewesen, zu teilen.

Vieles dazu soll auch in der Kulturnacht lebendig werden, so etwa in der szenischen Lesung von zwei Akteuren des Theaters Paderborn: Eva Brunner, der als feste Größe des Paderborner Theaters erst vor wenigen Wochen der Paderborner Theaterpreis verliehen wurde, und David Lukowczyk, seit 10 Jahren festes Ensemblemitglied in Paderborn, widmen sich der überwiegend in Halle/Saale spielenden Erzählung „Der geteilte Himmel“ von Christa Wolf. Diese führe vor Augen, wie politische und gesellschaftliche Konflikte sich bis in privateste Beziehungen hineindrängen und diese sogar zerstören können. Dieses Thema von großer Aktualität, betonen die Organisatoren, begegne einem auch zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine wieder.

Das in Paderborn bekannte Ensemble Guglhupf mit Andrea Kampelmann und Niels Nolte startet mit den für sie typischen mittelalterlichen Instrumenten den musikalischen Teil. Auch Saxophone sollen den Kirchenraum erfüllen. So spielen die Saxaholics von der Städtischen Musikschule Paderborn unter der Leitung von Ivan Jones Stücke und drücken vielfältig die Freude des Lebens aus. Martin Geiselhart als neuer Organist ist erstmals in der Kulturnacht dabei bis hin zum passenden Schlusslied zum Mitsingen: „Wenn wir das Leben teilen.“

Paderborner „Teiler“ teilen ihre Gedanken

Thematisch ausgesuchte Statements werden erwartet von der Hebamme Michaela Mülligans zur Frage „Wie Leben in die Welt kommt“, durch Lucia Meyer und Heinz Gerdemann zum Leben und Teilen bei der Verteilungsstelle der Tafel in Schloß Neuhaus, von Ursula Klein-Rustemeier, die mit ihrer Nierenspende geteilt hat, sowie von den Familien Peterburs, Schindler und Weißer, die Wohnraum mit Geflüchteten aus der Ukraine teilen.

Schwester Renate Rautenbach von den Schwestern der Christlichen Liebe bringt ihre Gedanken zu „leben teilen“ ein. Der Paderborner Fotograf Oliver Kleibrink, der kürzlich die viel beachtete Ausstellung „The Glowing“ präsentierte über Menschen in der Paderborner Drogenszene, die „ganz anders leben“, wird davon Fotos bei der Kulturnacht ausstellen.

Der ökumenische Arbeitskreis aus beiden Kirchen lädt zu der außergewöhnlichen Kulturmischung am kommenden Freitag für 20 Uhr in die Kirche St. Michael in Sennelager, Bielefelder Straße 157 ein. Der Eintritt ist frei. Der 11. November als Termin fällt passend auf den Tag des Heiligen. Martin, der wohl als berühmteste Ikone für Teilen steht und Namensgeber der katholischen Pfarrei Schloß Neuhaus ist.