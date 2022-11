Lebendige Krippe kehrt 2023 auf den Paderborner Weihnachtsmarkt zurück

Wer in diesen Tagen über den Paderborner Weihnachtsmarkt schlendert, sucht die Lebendige Krippe erneut vergeblich, aber das Comeback der beliebten Anlaufstation ist nicht aufgehoben, sondern lediglich aufgeschoben. 2023 soll es so weit sein, teilt der im März dieses Jahres gegründete Verein Lebendige Krippe Paderborn mit.

„Wir können mit Gewissheit sagen, dass wir im Jahr 2023 dabei sein werden, mit neuem Stall und bewährtem Angebot“, sagt die Vorsitzende Maria Pietsch.

Im Dezember 2021 war das Aus für die Krippe verkündet worden. „Bei diesem Projekt, das Anne Kersting für die Werbegemeinschaft aus der Taufe gehoben hatte, greifen ganz viele Hände ineinander. Jetzt sind verschiedene Umstände zusammengekommen, die uns dazu bewogen haben, es einzustellen“, hatte Uwe Seibel, der Vorsitzende der Werbegemeinschaft, damals mitgeteilt und unter anderem das erneuerungsbedürftige Holzgebäude sowie die gestiegenen Hygieneanforderungen als zwei der Probleme angeführt.

Aber nur vier Monate später waren Anne Kersting und Uwe Seibel zwei der elf Gründungsmitglieder besagten gemeinnützigen Vereins, der sich unter dem Vorsitz von Maria Pietsch dafür einsetzte, die Voraussetzungen für ein schnelles Comeback der Lebendigen Kirche zu sorgen. Dass es dazu in diesem Jahr noch nicht gereicht hat, hat natürlich ebenfalls seine Gründe. „Der Stall mit den Tieren und auch der Gastraum mit Glühweinstand ist nicht fristgerecht fertig geworden. Es hätte nur eine Notlösung an der Marktkirche in Form einer Zelt-Hütten-Kombination geben können, aber die hätte sicherlich für Enttäuschung und Verwunderung bei den Gästen und auch einigen Spendern gesorgt“, heißt es in der Mitteilung.

Am neuen Krippenstall wird bereits gearbeitet

Statt einer Notlösung soll die Lebendige Krippe bei ihrer Rückkehr wieder so aussehen, wie sie die Weihnachtsmarkt-Besucher in Erinnerung haben: „Der Vorstand des Vereins hat sich geschlossen dafür ausgesprochen, im nächsten Jahr mit der neuen Lebendigen Krippe, die eine hygienisch einwandfreie Küche, einen gemütlichen Innenraum und einem tiergerechten Stallbereich hat, an gewohnter Stelle wieder vor Ort zu sein.“ Das Paderborner TBZ, das den Neubau mannstark unterstütze, habe bereits damit begonnen, nach Vorlagen von Ingenieurbüro Driller den neuen Krippenstall zu gestalten.

Wer besonders großen Durst auf die bekannten Getränke „heißer Wilhelm“ und „heiße Wilhelmine“ verspürt, der muss aber nicht noch ein Jahr warten. Nach Rücksprache mit Benedikt Fischer, dem Pfarrer der Liboriuspfarrei, wird der Verein am 3. Adventswochenende gemeinsam mit Mitgliedern der Gemeinde im Innenhof des Forums (allen Paderbornern von der Libori-Oase bekannt) beim großen Christbaum im Eingang einen Glühweinstand betreiben und die Landfrauen werden dazu Brot mit Hausmacherwurst, Schmalz und Käse liefern. Öffnungszeiten: Freitag (9. Dezember) 16 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag (10. Und 11. Dezember) von 12.00 bis 20 Uhr.



Wer den Verein „Lebendige Krippe Paderborn e.V.“ durch eine Mitgliedschaft (24 Euro Jahresbeitrag) oder Spende unterstützen möchte, kann sich bei der Vorsitzenden Maria Pietsch (Tel: 0160/93866620 oder pietsch75gmx.de) und bei Ewald Volbert (Tel: 0171/5521642 oder [email protected]) melden.