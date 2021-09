Vöing, die das Amt ab dem 11. März für drei Jahre innehat, vertritt damit nicht nur den Verein in der Öffentlichkeit und gegenüber der Wissenschaft, sondern ist gemeinsam mit den anderen Vorstandsmitgliedern zuständig für die Geschäftsführung, den Arbeitsplan und das Arbeitsprogramm.

„Die Bedeutung qualitativ hochwertiger sowie erneuerungsfähigerer Hochschullehre und entsprechender Rahmenbedingungen ist seit der Coronapandemie verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Wir als dghd setzen uns aber schon viele Jahre für den Stellenwert der Lehre in der deutschsprachigen Hochschullandschaft ein. Dazu braucht es nachhaltige Strukturen (auch finanziell) und eine Professionalisierung des hochschulischen Lehrens und Lernens. Lehrqualifizierung muss in der Breite gefördert und auch gefordert werden“, sagte Vöing. Die ernsthafte Überprüfung von Lehrkompetenz – etwa im Zuge von Berufungsverfahren – sei dabei eine ebenso wichtige Stellschraube wie die Berücksichtigung hochschuldidaktischer Expertise sowohl in inneruniversitären als auch in politischen Prozessen.

Die dghd ist die wissenschaftliche Fachgesellschaft für die Themen Hochschuldidaktik und Studienreform im deutschsprachigen Raum. Der Verein bietet ein Forum für die hochschuldidaktische Forschung und Entwicklung, fördert die hochschuldidaktische Diskussion und nimmt Stellung zu wichtigen Fragen von Hochschullehre und -studium.

Die Hochschuldidaktik beschäftigt sich mit der Förderung der hochschulischen Bildung in Theorie und Praxis. Neben hochschuldidaktischer Weiterbildung und Beratung forscht sie zu Themen der Hochschulbildung sowie der Wissenschaftsforschung.