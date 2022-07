Leitzins: Verbund-Volksbank OWL begrüßt Erhöhung 

Die Verbund-Volksbank OWL am Neuen Platz in Paderborn.

Gleichzeitig kündigt die nach eigenen Angaben größte Genossenschaftsbank in OWL in einer Pressemitteilung an, dass mit Wegfall der Negativzinsen auch die Verwahrentgelte für Kunden der Verbund-Volksbank OWL wegfallen.



„Wir freuen uns, dass die EZB damit auch unserer Forderung, die Negativzinsen abzuschaffen, nachgekommen ist. Der Schritt war auch notwendig und ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu einer strikteren Geldpolitik, die wir angesichts der weiter fortschreitenden Inflation dringend brauchen“, sagt Ansgar Käter, Vorstandsvorsitzender der Verbund-Volksbank OWL.

Das Kreditinstitut hatte Anfang Mai in einer Pressemitteilung an die EZB appelliert, ihren Kurs zu ändern, und hatte vor den Folgen der Rekordinflation für Verbraucher und Unternehmer gewarnt.



Die Europäische Zentralbank in Frankfurt hatte am 21. Juli eine unerwartet deutliche Anhebung des Leitzinses von null auf 0,50 Prozent bekannt gegeben. Sie erhöhte den Leitzins zum ersten Mal seit elf Jahren. Gleichzeitig entfällt durch die Anhebung des EZB-Einlagensatzes auf null auch der Negativzins für bei der EZB geparkte Gelder.

Deshalb schafft die Verbund-Volksbank OWL zeitgleich mit Wirksamwerden des Wegfalls der Negativzinsen auch die Verwahrentgelte für ihre Kunden ab.