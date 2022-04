Lena Elster ist Paderborns neue Stadtschreiberin

In Paderborn vermisst sie die Schafe und die Deiche. Ansonsten fühlt sich die neue Stadtschreiberin hier wohl. Mit den Bürgerinnen und Bürgern will sich die Ostfriesin Lena Elster in den nächsten sechs Monaten über die heimische Kunst- und Kulturszene unterhalten. Die Ergebnisse ihrer Interviews könnten für die Museumsleiter und Ausstellungsmacher interessant sein

. „Ich möchte wissen, was die Paderborner über die Museumsszene denken, wie repräsentiert sie sich darin fühlen und welche Ausstellungsformen sie schätzen“, erzählt die 28-Jährige, was sie konkret vorhat. Als ein Beispiel für eine gelungene Umsetzung der Identität einer Region und ihrer Menschen sieht Lena Elster das Heimatmuseum in Leer an, das der Teekultur und dem Plattdeutsch Platz einräumt.