Leuchtturm der Wissenschaft

Seit 25 Jahren informiert das Heinz-Nixdorf-Museumsforum über die Welt der Bits und Bytes, über den Einsatz von Computertechnik in der Medizin, im Sport, in der Spionage und natürlich in der Freizeit.

Bundeskanzler Helmut Kohl hatte das Museum am 24. Oktober 1996 eröffnet – ein Vierteljahrhundert später fällt die große Geburtstagsparty aus. Natürlich wegen Corona, aber so ganz macht die vermaledeite Pandemie den Plänen des Teams um Geschäftsführer Jochen Viehoff keinen Strich durch die Rechnung. Die beiden vorgesehenen Ausstellungen können eingeweiht werden und sind auch noch länger zu sehen. So wie „Papierflieger und Gummitwist“, die Schau, in der Kindern und Jugendlichen auf spielerische Art und Weise in 25 Stationen Grundlagen der Informatik vermittelt werden.

Wie ein Algorithmus funktioniert? Nach dem Besuch, der noch bis zum 16. Oktober 2022 möglich ist, weiß man es. Programmieren, Speichern, Verschlüsseln: Grundlegende Funktionen wie diese sind anschließend keine Bücher mit sieben Siegeln mehr. „Es ist die größte interaktive Informatikausstellung überhaupt. In dieser Form hat das noch kein Museum umgesetzt“, betont Viehoff bei der Präsentation.

Das HNF, das für sich selbst mit „evolutionär“ wirbt, ist manchmal auch revolutionär. Mit Ausstellungen – 100 kommen in den 25 Jahren zusammen – setzen die Macher bundesweit Akzente, so wie bei denen über Künstliche Intelligenz, Computermedizin und über die Raumfahrt („Aufbruch ins All“) mit allein 96.000 Besuchern.

Zum Geburtstag werden der Eingangsbereich der Dauerausstellung durch einen stelenartigen Zeittunnel neu gestaltet und durch neue Exponate ergänzt. Zu sehen ist jetzt ein Nachbau der legendären mechanischen Maus von Claude Shannon. „Theseus“ fand 1950 selbstständig den Weg aus einem Labyrinth. Mit Hilfe von 57 Telefonrelais hatte es Shannon geschafft, dass sich die Maus den Weg sozusagen merken und auf Änderungen reagieren konnte.

Neu ist auch der Nachbau des Elektronensaldierers ES24 von Heinz Nixdorf. Seit Mitte der 1950er Jahre fand der klobige Kasten zum Beispiel Verwendung in Banken und erleichterte dort die Tagsabrechnungen.

Was das Computermuseum in 25 Jahren auf 18.000 Quadratmeter erlebt hat, erzählt das Haus unterhaltsam in der Ausstellung „Best of HNF“. Gestaltet ist sie wie ein historischer Jahrmarkt.

Dass Bücher in einer digitalen Welt trotzdem nicht aus der Zeit gefallen sind, zeigt der neue Museumsführer des HNF, der auf mehrfachen Wunsch der Gäste umfassend überarbeitet wurde und jetzt den Charakter eines Handbuchs der Computergeschichte hat. Das Computermuseum ist auch gemütlicher geworden. Dazu wurde links vom Haupteingang das Bistro „F7“ eingerichtet. Der Name steht für die Adresse, liegt doch das Heinz-Nixdorf-Museumsforum an der Fürstenallee 7.

Die Gründung des Museums vor 25 Jahren war nicht nur für die Stadt Paderborn ein historisches Ereignis. Das Konzept, Computertechnik nicht nur auszustellen, sondern über Folgen und Entwicklungen mit Experten und Bürgern zu diskutieren, macht das Museum zu etwas Besonderem. Und weil die Digitalisierung unser Leben noch mehr als ohnehin schon prägen wird, ist das HNF das Schaufenster der Zukunft, in das wir alle blicken können, um uns Anregungen und Hilfe zu holen. Nach 25 Jahren ist das HNF mit anderen Museen bestens vernetzt.