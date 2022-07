Diagnose Leukämie: Schießmeister Hartwig Jüde aus Paderborn benötigt Hilfe

Paderborn-Sennelager

Hartwig Jüde aus Sennelager ist an Leukämie erkrankt. Er benötigt dringend eine Stammzellenspende. Der 57-jährige Schießmeister des Schützenvereins Sennelager befindet sich in einem äußerst ernsten Gesundheitszustand. Der Verein um Oberst Elmar Fortak will daher alles unternehmen, um dem engagierten Schützen zu helfen. „Lassen Sie sich typisieren“, lautet der Aufruf des Vereins an alle Bürger.

Von Ingo Schmitz