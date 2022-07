Stadt Paderborn bietet zu Libori wieder Rad-Tresor an

Wie die Stadt weiter mitteilt, wandert der Rad-Tresor in diesem Jahr auf die Grünfläche an der Westernmauer vor dem Hotel Arosa (Bolton-Wall). Wer auch in diesem Jahr sein Fahrrad sicher parken möchte kann seinen Drahtesel hier für eine Gebühr von zwei Euro abstellen. Insbesondere für E-Bikes sei dieses Angebot gedacht, heißt es in der Mitteilung.

Die Fahrräder werden während Libori montags bis donnerstags von 16 bis 23.30 Uhr in einem extra abgesperrten Bereich von einem Sicherheitsdienst bewacht. Am Freitag hat der Rad-Tresor von 16 bis 2 Uhr geöffnet und an den Libori-Wochenenden kann das Rad sogar zwischen 11 und 2 Uhr im Rad-Tresor abgestellt werden.

Die Idee des Rad-Tresors wird seit 2017 vom Paderborner Stadtmarketing und dem für den Radverkehr zuständigen Straßen- und Brückenbauamt der Stadt Paderborn umgesetzt. Unterstützung bekommt sie dabei von den Firmen Löckenhoff & Schulte GmbH, Connext Vivendi und Hartmann Tresore. Schon in den vergangenen Jahren war das Angebot, laut der Stadt Paderborn, ein voller Erfolg. Der Rad-Tresor stellt gerade in der Libori-Woche, in der die Stadt verkehrlich ohnehin sehr ausgelastet ist, „einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Nahmobilität dar.“

Weitere Fahrradparkplätze zu Libori

Neben den 140 bewachten Fahrradabstellplätzen im Rad-Tresor gibt es zu Libori weitere mobile Fahrradabstellanlagen:

So zum Beispiel auf dem Herz-Jesu-Kirchplatz, am Kasseler Tor (zwischen Busdorfwall und Kasseler Mauer), in der Mühlenstraße (Höhe Auf den Dielen), Am Rothoborn und An der Alten Synagoge. Eine sichere Abstellmöglichkeit bietet außerdem die Radstation am Hauptbahnhof. Sie ist montags bis freitags von 6.30 bis 19 Uhr und samstags nach Absprache oder Vereinbarung geöffnet.