Am Montag, 13. März, will die Stadt Paderborn gemeinsam mit dem neuen Betreiber das Konzept vorstellen. Jörg Stratmann, der das Projekt Almhütte gemeinsam mit dem Rietberger Unternehmer André Brockschnieder stemmen will, ist übrigens kein Unbekannter: Seit Jahren ist er für das Festzelt und einige Stände auf dem Delbrücker Katharinenmarkt verantwortlich. Auch beim Asta Sommerfestival hat Stratmann seine Finger im Spiel. Ebenso kennt man ihn vom Schlagerstern oder Roland-Kaiser-Konzert in Willingen.

Was die Libori-Gäste in der Almhütte in diesem Jahr erwartet, wollen Stratmann und Brockschnieder vorerst nicht verraten. Nur so viel: „Wir freuen uns, dass wir es in Kooperation mit der Stadt Paderborn machen dürfen. Wir sind sehr gespannt!“

In der kurzen Mitteilung der Stadt heißt es dazu: „Wenn Bürgermeister Michael Dreier am Samstag, 22. Juli, zur Eröffnung des Libori-Festes das erste Fass ansticht, dann kann er dies in der neuen Paderborner Almhütte auf dem Liboriberg tun. Nach dreijähriger Abstinenz kehrt das traditionell zur Kirmes gehörende Highlight mit neuen Betreibern auf den Liboriberg zurück“.

Der Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr hat sich nach einem umfangreichen Ausschreibungsverfahren für das neue Festzelt-Konzept unter der Regie von Jörg Stratmann entschieden. „Damit soll die in den letzten Jahren entstandene Lücke sicherlich zur Freude vieler Libori-Fans wieder geschlossen werden“, heißt es weiter.

Wie zuletzt berichtet, hatten beim Ausschreibungsverfahren durch den Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr zunächst vier Paderborner Unternehmer im Dezember 2022 den Zuschlag für die Almhütte erhalten. Weil allerdings das von ihnen beschriebene Zelt nicht zu bekommen war, zog die Stadt die Zusage zurück.

Danach musste der zuständige Ausschuss unter Vorsitz von Sascha Pöppe (FDP) erneut in nicht öffentlicher Sitzung entscheiden. In der extra einberufenen Sondersitzung am 23. Februar erhielt das Duo Stratmann/Brockschnieder den Zuschlag.