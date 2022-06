Libori: Bundespräsident Steinmeier kommt nach Paderborn

Der erste Libori-Sonntag steht traditionell im Zeichen des Libori-Mahls. Nach der Corona-Zwangspause soll in diesem Jahr das 500-jährige Libori-Jubiläum, das im vergangenen Jahr nur als Light-Version gefeiert werden konnte, in den Fokus gerückt werden. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 24. Juli, von 19 Uhr an im Historischen Rathaus statt. Traditionell wird der Name des Redners im Vorfeld der Veranstaltung geheim gehalten und erst kurz vor dem Termin bekannt gemacht. Dass sich der Bundespräsident in diesem Jahr die Ehre gibt, ist ein bislang sehr gut gehütetes Geheimnis gewesen.

