„Libori-Galerie in Paderborn ist zurück in der Erfolgsspur“

Die vor rund 27 Jahren in Paderborn eröffnete Libori-Galerie hat bewegte Jahre hinter sich. Paderborns Citymanager Heiko Appelbaum sieht das Center mit einer Fläche von rund 19.000 Quadratmetern in der Innenstadt „jetzt jedoch wieder klar in der Erfolgsspur“. Davon habe er sich im Gespräch mit Center-Manager Knud Kistenmacher vor Ort überzeugt.

Sichtbar werde dieses bereits an einer Neuerung direkt am Haupteingang, berichtet Appelbaum: Hier wurden in den vergangenen Wochen die ursprünglichen Türen ausgetauscht. „Bislang mussten unsere Gäste die Türen per Hand öffnen“, berichtet Center-Manager Knud Kistenmacher. „Ab sofort öffnen sich die neuen Automatiktüren zur Seite, sobald sich jemand nähert. Das ist im Sinne der Barrierefreiheit aber auch unter hygienischen Aspekten ein Fortschritt und wir haben für diese bauliche Maßnahme bereits viel Lob erhalten.“

Ebenfalls direkt am Eingang hat sich die Gastronomiefläche vom Alex spürbar vergrößert. Der Mieter der ersten Stunde setze damit ein deutliches Zeichen. Gegenüber erhält das Reisebüro eine neue Fassade und gewinne dadurch optisch.

Für neue Mieter wird bereits umgebaut

Eher im Hintergrund fanden und finden weitere bauliche Ertüchtigungen statt. „Wir bereiten einige derzeit nicht genutzte Flächen für zukünftige Mieter vor und orientieren uns dabei an den Bedarfen“, sagt Knud Kistenmacher.

Für eine spürbare Belebung hat das Sportgeschäft Decathlon gesorgt. „Derartige Magnete sind wichtig, um die Attraktivität eines Centers insgesamt zu erhöhen“, erklärt der Center Manager. „Unser Ziel ist es, zeitnah eine Vollvermietung zu erreichen, auch wenn das in der aktuellen wirtschaftlichen Lage nicht so trivial ist.“

Heiko Appelbaum freut sich über die „spürbare Dynamik in der Libori-Galerie“, auch wenn nicht alle Veränderungen bereits nach außen hin sichtbar sind. „Eine erfolgreiche Libori-Galerie ist für das Quartier rund um den Kamp von großer Bedeutung und sie ist ein wichtiger Eckpfeiler im Erlebnisraum Innenstadt, da sich hier Einzelhandel, Gastronomie und Unterhaltungsangebote, aber auch ein Parkhaus unter einem Dach befinden.“

Knud Kistenmacher geht derzeit davon aus, dass die wesentlichen Baumaßnahmen zum Ende des Jahres abgeschlossen sind. Und wenn alles nach Plan läuft, kann er bald neue Mieter der noch zur Verfügung stehenden Flächen im Erdgeschoss benennen.