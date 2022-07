Libori-Oase 2022 in Paderborn geht mit neuem Team an den Start

Nach 15 erfolgreichen Jahren hat das ehemalige Team den Stab übergeben, ein neues Team überwiegend aus Mitgliedern der Gemeinde St. Liborius kümmert sich nun um den beliebten Treffpunkt. Die Libori-Oase wird wieder im Schatten der großen Platane im Garten des Forums St. Liborius, Grube 1, zu finden sein.

Entspannen für den guten Zweck

Täglich geöffnet von 12 bis 20.30 Uhr bietet sie Jung und Alt entspannte Begegnungsmöglichkeiten. Leckere Waffeln, Kaffee aus fairem Anbau, Würstchen, Braten im Brötchen, Drei Hasen Baguette und kühle Getränke laden zum Verweilen ein. Die Produkte sind hergestellt von Meistern ihres jeweiligen Faches aus der Gemeinde. Und dank einer Glasspülmaschine ist das Team der Libori-Oase in Sachen Gläserhygiene sehr gut aufgestellt: Kein einziges Glas wird per Hand gespült.

Familien kommen besonders auf ihre Kosten. Ein großer Sandkasten sowie eine Rasenspielfläche mit vielen Aktionsmöglichkeiten stehen für die kleinen Gäste mit ihren Eltern bereit. An den Wochenenden gibt es Kreativangebote für die Kinder.

Gastgeber sind zahlreiche Ehrenamtliche, die sich alle für die verschiedenen Förderprojekte aus dem Erlös der Libori-Oase engagieren. Insgesamt 350 Ehrenamtliche Helfer und Helferinnen werden sich in diesem Jahr in den Dienst der guten Sache stellen. Unterstützt aus dem Erlös werden ein Hospiz, die Tafel, die Ukrainehilfe der Caritas, die Pfadfinder, die Jugendmalteser-Gruppe, die St.-Liborius-Seniorengruppe sowie der Verein Pallium in Bad Lippspringe.

Und noch eine Neuerung kann das neue Team bekannt geben: In diesem Jahr wird es in der Libori-Oase zum ersten Mal möglich sein, bargeldlos zu bezahlen.