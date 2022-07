Libori-Oase: Kontaktclowns rollen den Roten Teppich aus

Paderborn

Es ging zu wie bei einer Filmpremiere: Am Mittwoch luden die Kontaktclowns der Organisation „nase.weise“ die Libori-Besucher zum Gang über den Roten Teppich ein. Der Rote Teppich führte in die Libori-Oase und zur Fotoausstellung von Anneliese Dräger in der Grube 1. Musikalisch begleitet wurden sie von Heiko Grosche auf dem Akkordeon.