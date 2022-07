Libori-Schrein ist zurück im Westchor

Mit der traditionsreichen Festandacht, dem sakramentalen Segen und der festlichen Prozession, bei der die Gebeine des heiligen Liborius im Reliquienschrein zu den Klängen des Libori-Tuschs durch die Kathedralkirche und über den Pottmarkt auf dem Paderborner Domplatz getragen wurden, endeten am späten Dienstagnachmittag die ersten drei Tage des Libori-Festes: das Libori-Triduum 2022.

Erzbischof Hans-Josef Becker und Weihbischof Josef Holtkotte segneten bei der Prozession zahlreiche Kinder und Erwachsene. Die Reliquien des Patrons von Erzbistum, Dom und Stadt Paderborn wurden in diesem Jahr zum Abschluss des Triduums wieder im Margaretenaltar im Westchor unter dem Turm des Domes beigesetzt. Mehrere tausend Gläubige im und rund um den Dom erlebten den Abschluss des Triduums – in Präsenz oder via Live-Übertragung im Internet.

Am Ende der Andacht bildeten die bischöflichen Gäste aus der Weltkirche, das Metropolitankapitel, Priester, Diakone, Vertreter der Ordens-Christen und Laien eine festliche Prozession. Mit dem von den Schreinträgern geschulterten Reliquienschrein zog die Prozession über den Domplatz durch die Gassen des Libori-Pottmarktes zurück durch das Paradiesportal des Domes sowie durch die Seitenschiffe zum Margarethenaltar im Westchor unter dem Turm des Domes.

Dabei segneten Erzbischof Hans-Josef Becker und Weihbischof Josef Holtkotte viele Kinder und Erwachsene, ebenso besonders Menschen mit einer Behinderung. Erzbischof Becker und Weihbischof Holtkotte wechselten immer wieder Worte mit Menschen, die den Weg der Prozession säumten.

Libori 2022: Prozession mit dem Schrein durch die Paderborner Innenstadt Foto: Jörn Hannemann