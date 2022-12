Libori-Spendenaktion des Erzbistums Paderborn erbringt 48.000 Euro

Der Missionsverein im Erzbistum Paderborn unterstützt zum Ende des Jahres vier Hilfsprojekte im Kongo, in Bolivien, Myanmar und der Ukraine mit insgesamt 48.000 Euro. Die Spenden stammen aus dem Erlös des „Missionsgartens“ im Juli in Paderborn, der nach zweijähriger pandemiebedingter Pause wieder zum Libori-Volksfest öffnen konnte, wie das Erzbistum mitteilt.

Bei der Benefiz-Aktion werden traditionell Gelder für Initiativen der Weltkirche gesammelt, die Menschen in Not beistehen. In den Jahren 2020 und 2021 waren Libori-Fest und Missionsgarten wegen der Corona-Krise ausgefallen.

Vom Spendenerlös fließen den Angaben zufolge jeweils 12.000 Euro an vier ausgewählte Projekte: Im afrikanischen Kongo wird das Programm „EinDollarBrille“ unterstützt, das Menschen mit kostengünstigen und individuell angepassten Sehhilfen versorgt. Gleichzeitig werden Arbeitsmöglichkeiten geschaffen, wie es hieß. „Die Erlöse aus dem Missionsgarten helfen, lokale Fachkräfte in Herstellung und Vertrieb auszubilden sowie Werkzeug und Material als Startausrüstung anzuschaffen“, sagte Susanne Föller vom erzbischöflichen Team Weltmission-Entwicklung-Frieden.

In Bolivien erhalten demnach zwei katholische Kinderheime Gelder. Dort lebten insgesamt 320 Mädchen zwischen vier und 18 Jahren, viele litten unter Verhaltensauffälligkeiten und Traumata. Das Projekt „Hilfe für verletzte Kinderseelen“ solle ihnen Halt und Zukunftsperspektiven geben, hieß es. Sie lebten in betreuten Wohngruppen, würden psychologisch begleitet und besuchten gemeinsam die Schule sowie Weiterbildungskurse.

Über das Hilfswerk Misereor hilft das Erzbistum Menschen in Myanmar. So würden dort mit einem Gemeindewald-Projekt Umweltschutz und Gemeinschaften gestärkt. Die „Metta Development Foundation“ unterstütze die Menschen auf dem Land dabei, ein verbrieftes Nutzungsrecht für den Wald ihres Dorfes zu erhalten, um dessen Früchte ernten zu können. Kleine Baumschulen mit Setzlingen und Hausgärten würden zudem angelegt, erklärte das Bistum.

Weitere 12.000 Euro gehen ins Kriegsland Ukraine. Das Geld wird den Angaben nach der Caritas Spes für die Versorgung von Binnenflüchtlingen zur Verfügung gestellt. „Das ist ein Engagement, das wir uns gerade jetzt zum bevorstehenden Weihnachtsfest, das vom Frieden Gottes kündet, besonders bewusst machen sollten“, betonte Diözesanadministrator Monsignore Michael Bredeck. Schon unmittelbar im Februar habe die Erzdiözese unter anderem ein Ukraine-Hilfspaket von insgesamt 410.000 Euro auf den Weg gebracht.