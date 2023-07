Libori-Triduum endet mit Beisetzung der Gebeine des Schutzpatrons

Paderborn

Die Gebeine des heiligen Liborius ruhen wieder in der Krypta. Mit einer traditionsreichen Festandacht und einer Prozession zu den Klängen des Libori-Tuschs endete am Dienstagabend (25. Juli) das so genannte Libori-Triduum mit der Beisetzung der Reliquien des Paderborner Schutzpatrons im Dom.