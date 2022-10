Lichtenauer verklagt die Stadt: Läuft Regenwasser ins Wohnhaus?

Vor drei Jahren ließ die Stadt Lichtenau die Paderborner Straße sanieren. Für Anwohner eigentlich eine gute Nachricht. Für Michael und Sabine Wölting aus Lichtenau nicht. Sie werfen der Stadt vor, den Straßenbelag so erneuert zu haben, dass nun das Regenwasser von der Straße in ihr Haus läuft.

Um dieses Haus an der Paderborner Straße in Lichtenau geht es.

Sabine Wölting wohnt an der abschüssigen Paderborner Straße im Ortsteil Husen. Ihr Mann hatte das Haus im Januar 2016 erworben. Die Straße war dabei so geteert, das Tau- und Regenwasser nicht an die Gebäudeaußenwand dringen konnten. Durch das Teeren der Gosse war ein erhöhter Bereich entstanden, der das Gebäude schützte. Das Wasser lief entsprechend drumherum.