Lidl will im Stadtteil Schloß Neuhaus größer bauen

Streit um Discounter an der Hatzfelder Straße in Paderborn

Paderborn

Der Discounter Lidl will eine weitere Filiale in Paderborn deutlich vergrößern. Im Stadtteil Schloß Neuhaus soll der Markt an der Hatzfelder Straße abgerissen und neu errichtet werden. Er wächst von 1000 auf 1460 Quadratmeter. Darüber gibt es Streit.