Dahler erinnern an ein Verbrechen aus der NS-Zeit

An ein besonders abscheuliches Verbrechen des nationalsozialistischen Terror-Regimes erinnert jetzt eine Stele nebst erklärender Gedenktafel am Kunst- und Skulpturenpark Eggeringhäuser Weg beim Dahler Ortseingang.

Der Dahler Heimat- und Kulturverein um seinen Vorsitzenden Antonius Koch will an das grausame Schicksal des polnischen Zwangsarbeiters Piotr Pichocinski erinnern, der ungefähr an dieser Stelle am 8. Januar 1942 im Alter von 23 Jahren durch SS und Gestapo erhängt wurde, nachdem er seit Januar 1941 zunächst in unterschiedlichen Gefängnissen in Paderborn und Bielefeld inhaftiert und vermutlich brutalen Vernehmungen ausgesetzt worden war.