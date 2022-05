Liebevoller Blick auf die Insekten

Isa Freifrau von Elverfeldt will Kinder für die Natur begeistern und sie so zu Naturschützern machen

Er setzt die Reihe mit den Veröffentlichungen „Bedrohte Wunder am Wegrand“ und „Gefährdete Schönheit der Schöpfung“ fort und zeigt, dass es nicht vieler Schritte bedarf, um auf einzigartige Geschöpfe zu stoßen. Viele der Fotografien aus dem vergangenen Jahr entstanden in Wewer, in Borgentreich-Bühne und in Naturschutzgebieten im nahen Hessen.

Isa Freifrau von Elverfeldt wendet sich gegen einen rein ökonomisch-technischen Umgang mit der Natur: „Insekten sichern nicht nur unsere menschliche Ernährung, sondern faszinieren gleichzeitig selbst bei den kleinsten Arten durch ihre Schönheit.“ Nicht nur Schmetterlinge, sondern auch Hummeln, Schwebfliegen oder Käfer seien bei näherem Hinsehen „kleine Wunder der Schöpfung, wo alles mit allem zusammenhängt“.

Mit ihren Großaufnahmen will die Fotografin und Autorin zum näheren Hinsehen animieren. Sie lenkt den Blick auf stark gefährdete Arten wie den Graubindigen Augenfleckbock oder seltene Nachtfalter wie den Schönbär.

Sie verweist auch auf die Rothalsige Silphe, die zu den „Leichenbestattern“ des Waldes gehöre. Damit nicht noch mehr Insektenarten aussterben, müssten auch Photovoltaik und Windräder kritisch unter die Lupe genommen werden, findet die Autorin und beklagt eine „Lebensraumzerstörung durch riesige Solarparks und die kaum infrage gestellte weitere Ausdehnung der Windindustrie“. Wälder dürften nicht in Industriegebiete auf Kosten der Biodiversität umgewandelt werden. Hinzu kämen die alten Probleme: großflächige Landnutzung, agrarwirtschaftliche Monokulturen, Pestizide, zu wenig Grünzungen in Industrie- und Wohngebieten und eine zu radikale Mähpraxis.

Die Hoffnung der Autorin ruht auf der jüngeren Generation. Wenn Kinder die Natur entdeckten, würden sie sie auch schützen. „Die Rettung der Welt beginnt an der Haustür und am besten zusammen mit Kindern“, ist Isa Freifrau von Elverfeldt überzeugt. „Auf Wunsch ihrer Enkel“ hat sie jetzt zum dritten Mal einen Fotobildband vorgelegt – mit Aufnahmen von mehr als 100 heimischen Arten von Tag- und Nachtfaltern, Libellen, Fliegen, Käfern und auch Bienen. Ergänzt hat die Autorin die Fotos durch Informationen zu den jeweiligen Insekten und mit Ausflugstipps. Die Naturschützerin betont: „Alles dient dem Zweck, Grundkenntnisse zu vermitteln, um Lebensräume zu schützen und zu erweitern zugunsten derjenigen Lebewesen, die nicht nur durch ihre Schönheit faszinieren, sondern deren Existenz auch die Grundlage für das Leben von Singvögeln und Fledermäusen darstellt und die durch ihre hochspezialisierte Bestäubungstätigkeit auch die Vielfalt der Pflanzenwelt ermöglicht, die wiederum die menschliche Ernährung sichert.“ Die „winzigen Alleskönner“ bräuchten öffentliche Aufmerksamkeit, unterstreicht die Naturschützerin.