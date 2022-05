Linnemann fordert erneut ein Gesellschaftsjahr

Die Zusammenarbeit zwischen den Hilfsorganisationen wie Feuerwehr und THW sowie überörtlichen Kräften hat hervorragend geklappt. Dieses Fazit zog Bürgermeister Michael Dreier am Sonntagmorgen bei einem Besuch des THW.

CDU-Bundestagsabgeordneter besucht nach dem Tornado das THW in Paderborn

Dank an das THW für die Hilfe im Tornadoeinsatz: (von links) Einsatzleiter Gerd Sailer, THW-Regionalgeschäftsführer Sascha Meyer, Bürgermeister Michael Dreier, THW-Ortsbeauftragter Hartmut Dahm, CDU-Bundestagsabgeordneter Carsten Linnemann, THW-Einsatzleiter Christoph Wiegand und der neue Feuerwehrchef Ludger Schmidt vor einem neuen Radlader, der im Einsatz war.

CDU-Bundestagsabgeordneter Carsten Linnemann betonte, wie richtig und wichtig es war, dass das THW in den vergangenen vier Jahren vom Bund massiv finanziell unterstützt worden sei. Etliche Fahrzeuge wurden neu angeschafft, darunter auch ein neuer Radlader, der von Freitagabend an im Dauereinsatz war, um Straßen zu räumen.

THW-Regionalgeschäftsführer Sascha Meyer bestätigte, dass in den Jahren zuvor der Zivil- und Katastrophenschutz zurück gefahren worden sei. Spätestens seit dem Hochwasser im vergangenen Jahr, wo das THW drei Monate lang im Einsatz war, habe sich gezeigt, dass die Beschaffungsprogramme richtig waren.

Nach dem Tornado in Paderborn: So sieht es in den betroffenen Gebieten aus Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Ingo Schmitz Foto: Ingo Schmitz Foto: Ingo Schmitz Foto: Ingo Schmitz Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Rajkumar Mukherjee Foto: Rajkumar Mukherjee Foto: Rajkumar Mukherjee Foto: Rajkumar Mukherjee Foto: Rajkumar Mukherjee Foto: Rajkumar Mukherjee Foto: Rajkumar Mukherjee Foto: Rajkumar Mukherjee Foto: Rajkumar Mukherjee Foto: Rajkumar Mukherjee Foto: Rajkumar Mukherjee Foto: Rajkumar Mukherjee Foto: Rajkumar Mukherjee Foto: Rajkumar Mukherjee Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe

Doch mit der Ausstattung allein sei es nicht getan. Das THW brauche, wie auch die Freiwillige Feuerwehr, Nachwuchs. Bundestagsabgeordneter Carsten Linnemann brachte vor diesem Hintergrund erneut das von ihm geforderte Gesellschaftsjahr zur Sprache. Jede Bürgerin und jeder Bürger sollte nach dem Schulabschluss eine zwölfmonatige allgemeine Dienstpflicht ausüben – sei es in der Pflege oder auch variabel auf sechs bis zwölf Jahre verteilt, bei den Hilfsorganisationen wie THW und Feuerwehr, meinte Linnemann.

Spur der Zerstörung: Schwere Schäden nach Tornado in Paderborn Foto: Hannemann Massive Schäden an den Dächern an der Penzlinger Straße. Mindestens zwei Häuser sind unbewohnbar. Foto: Hannemann Massive Schäden an den Dächern an der Penzlinger Straße. Mindestens zwei Häuser sind unbewohnbar. Foto: Hannemann Foto: Hannemann Massive Schäden an den Dächern an der Penzlinger Straße. Mindestens zwei Häuser sind unbewohnbar. Foto: Hannemann An der Hathumar Straße hat ein Baum ein Auto völlig zerstört. Foto: An der Hathumar Straße hat ein Baum ein Auto völlig zerstört. Foto: Hannemann Betroffen ist auch eine der schönsten Straßen in Paderborns: das Fachwerkhäuser-Ensemble an den Dielen. Foto: Hannemann Auch das Paderborner Michaelskloster ist betroffen… Foto: Hannemann Das Paderquellgebiet ist kaum wieder zu erkennen. Viele Bäume sind die in der Bäume gefallen und drohen die Unterführung am Brauhaus/Gaucho zu verstopfen. Die Feuerwehr ist mit schwerem Gerät vor Ort um den Durchfluss wieder zu ermöglichen. Foto: Hannemann Foto: Julia Queren Foto: Hannemann Schwere Schäden nach dem Tornado in Paderborn. Der Sturm hat bei dieser Firma an der Senefelderstraße das halbe Dach abgerissen . Foto: Jörn Hannemann Der Moment als der Tonado über Paderborn zog: Zum Teil wirbeln große Metallteile durch die Luft wie hier am Redaktionsgebäude an der Senefelderstraße. Foto: Jörn Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann Tornado an der Senefelder Straße in Paderborn. Foto: Oliver Schwabe Tornado an der Senefelder Straße in Paderborn. Foto: Oliver Schwabe Foto: Hannemann Der Moment als der Tonado über Paderborn zog: Zum Teil wirbeln große Metallteile durch die Luft wie hier am Redaktionsgebäude an der Senefelderstraße. Foto: Jörn Hannemann Der Moment als der Tonado über Paderborn zog: An der Senefelderstraße in Paderborn fliegen Teile von Solaranlagen, Dächerverkleidungen und Müll durch die Gegend . Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann Selbst in Not: Ein Baum versperrt die Zufahrt zum Paderborner THW. Foto: Jörn Hannemann Hier ist ein halbes Dach durch den schweren Sturm abgedeckt worden. Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann Auf der Senefelderstraße ist kein Durchkommen mehr. Foto: Jörn Hannemann Der Sturm, vielleicht ein Tornado, hat diesen massiven Stamm gedreht wie ein Gummiband. Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022 Foto: Jörn Hannemann Die umher wirbelnden Teile haben auch dieses Fenster eingeschlagen. Foto: Jörn Hannemann Sofort nach dem Sturm begannen Aufräumarbeiten mit einem Radlader. Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Julia Queren Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe

Zuspruch bekam er sowohl vom neuen Paderborner Feuerwehrchef Ludger Schmidt als auch vom THW-Ortsbeauftragten Hartmut Dahm. Schmidt: „Ich persönlich bin dafür. Das würde bei der Nachwuchsgewinnung helfen“, ist er sicher und setzt dabei auf den Klebeeffekt, der seit dem Wegfall der Wehrpflicht fehle. THW-Einsatzleiter Christoph Wiegand betonte, dass ein allgemeines Gesellschaftsjahr auch für die Zusammensetzung der Hilfsorganisationen wichtig sei. „Wir hätten dann den Querschnitt der Bevölkerung in unseren Hilfsorganisationen.“ Jeder bringe sein Wissen und Können ein – vom Handwerker bis zum IT-Spezialisten.

Die Helfer des THW in Paderborn, die ihren Sitz in der Senefelderstraße haben, sind selbst vom Tornado in Mitleidenschaft gezogen worden: Eine Photovoltaikanlage wurde vom Dach gefegt, Dachhaut und Dachkuppeln sind beschädigt. Außerdem fielen auf dem Gelände Bäume um, die Zufahrt wurde versperrt und musste geräumt werden, bevor die Helfer zu den Einsätzen ausrücken konnten.