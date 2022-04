Lisa Eckhart unterhält in Paderborn 940 Gäste in der Paderhalle

Paderborn

Sie sitzt einfach nur da, auf einem Barhocker an einem Standmikrofon, doch Lisa Eckhart gehört die ganze Bühne. Auch wenn sie, wie sie selbst anmerkt, viel kleiner sei, als es im Fernsehen den Anschein hat. Allein mit ihrem Wortwitz und schwarzen Humor sowie ihrer Ausstrahlung schafft es die Österreicherin, die 940 Besucher in der Paderhalle gekonnt zu unterhalten. Die 29-Jährige war anlässlich des Kabarettfestivals „Paderborn macht Ernst mit lustig“ in Paderborn zu Gast.

Von Matthias Wippermann