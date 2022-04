Livestream aus dem Paderborner Dom

Die besonderen Gottesdienste der Karwoche und Ostertage im Hohen Dom zu Paderborn werden auch in diesem Jahr via Livestream übertragen. So erhalten alle aus nah und fern, die sich der Bischofskirche des Erzbistums Paderborn verbunden fühlen, vor allem aber auch alte und kranke Menschen die Möglichkeit, in den Kar- und Ostertagen die geprägten und festlichen Gottesdienste dieser Zeit aus dem Dom mitzufeiern und an der Oster-Freude teilzuhaben.

In der Osternacht segnet Erzbischof Hans-Josef Becker das Weihwasser, indem er die brennende Osterkerze in das Wasser senkt, hier in der Osternacht 2021.

Die Live-Übertragungen aus dem Hohen Dom zu Paderborn beginnen am Montag der Karwoche, 11. April, um 16.30 Uhr mit der Chrisam-Messe: Erzbischof Hans-Josef Becker weiht die heiligen Öle, die zu Weihen und zur Spendung von Sakramenten in der Erzdiözese verwendet werden. In der Chrisam-Messe erneuern die Priester des Erzbistums, die sich traditionell am Karmontag zum Priestertag treffen, zudem ihr Weiheversprechen. Am Mittwoch, 13. April, feiert Dompastor Matthias Klauke um 19 Uhr im Paderborner Dom eine Trauermette als Teil der Reihe „Rendezvous im Dom“ – auch dieser Gottesdienst kann via Live-Stream mitgefeiert werden.

Den Auftakt für die Feier der Tage vom Leiden, Sterben und der Auferstehung Jesu – das österliche Triduum – bildet das Abendmahlsamt, dem Erzbischof Becker am Gründonnerstag, 14. April, um 20 Uhr im Dom vorsteht. Sowohl diese Messfeier kann im Live-Stream mitgefeiert werden, wie auch die Gottesdienste am Karfreitag, 15. April: Um 15 Uhr feiert der Paderborner Erzbischof die traditionelle Karfreitagsliturgie. Am Abend des Karfreitags findet mit einem gestalteten Gottesdienst um 19 Uhr der letzte Termin der „Rendezvous im Dom“ statt: Weihbischof Josef Holtkotte wird im Hohen Dom predigen, anschließend ist ein stiller Umgang durch die Stadt.

Am Karsamstag, 16. April, wird ab 21 Uhr die Osternacht aus der Bischofskirche des Erzbistums Paderborn übertragen, die Erzbischof Becker feiert. Am Ostersonntag, 17. April, ist ab 10 Uhr ein Lateinisches Pontifikalamt mit dem Paderborner Erzbischof im Live-Stream zu sehen. Mit einem von Weihbischof Matthias König gefeierten Pontifikalamt am Ostermontag, 18. April, um 10 Uhr enden die Live-Streams aus dem Dom für die Kar- und Ostertage.

Alle Übertragungen sind über die Seiten www.erzbistum-paderborn.de und https://libori.tv/live-streaming/ oder im Youtube-Kanals des Erzbistums Paderborn zu erreichen.