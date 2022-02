A33-Abfahrt Sennelager: Lkw-Anhänger kippt um

Überhöhte Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, der sich am Montagabend an der A33-Abfahrt Sennelager ereignet hat. Dabei kippte der Anhänger eines in Tschechien zugelassenen Gliederzuges auf die Seite und blockierte eine Fahrspur sowie eine Linksabbiegerspur. Verletzt wurde niemand.

Gegen 19.45 Uhr verließ ein 58-Jähriger mit seinem MAN die A33 über die Abfahrt Sennelager. Er beabsichtigte seine Fahrt nach rechts in Richtung Hövelhof fortzusetzen. In Folge vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit kippte der Anhänger auf die linke Seite und hebelte auch die Zugmaschine aus. Der 1,5 Tonnen schwere Anhänger hatte einen neuen, zwei Tonnen schweren Bürocontainer geladen, rutschte über die Fahrbahndecke und hinterließ tiefe Riefen in der Fahrbahn. Auf der Linksabbiegerspur kam der Anhänger schließlich zum Liegen.

Aufrichten gelingt im zweiten Versuch

Als aufwendig erwies sich die Bergung des Anhängers. Der Kran eines zunächst angeforderten Abschleppers war für den insgesamt 3,5 Tonnen schweren Anhänger nicht stark genug, so dass ein Autokran angeforderte werden musste. Die Bergung des Havaristen zog sich bis in den späten Abend hin. Für das Aufrichten des Anhängers musste die Bielefelder Straße voll gesperrt werden. Bis es soweit war, leitete die Polizei den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Eine exakte Taxierung des Sachschadens gestaltete sich als schwierig, die Polizeibeamten gingen allerdings von einem mindestens fünfstelligen Eurobetrag aus.