Lkw stoßen auf der A33 zusammen

Unfall an der Abfahrt Elsen – Feuerwehr Paderborn befreit Fahrer

Paderborn

Bei einem Verkehrsunfall auf der A33 sind zwei Lkw zusammengestoßen. Der Fahrer eines Kleinlasters wurde dabei am Mittwochmittag in seinem deformierten Führerhaus eingeschlossen, berichtet die Feuerwehr Paderborn. Einsatzkräfte befreiten den verletzten Fahrer und brachten ihn in ein Krankenhaus.