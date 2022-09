Loblied aufs Gymnasium in Schloß Neuhaus

Waren es bei der Einweihung am 7. August 1972 gerade einmal 98 Jungen und Mädchen sowie sechs Lehrer, so wird das GSN heute von 1460 Schülerinnen und Schülern und 123 Lehrkräften bevölkert. Für die nächsten 50 Jahre wünschte sich die Schülersprecherin Larissa Meixner am Freitag 50 neue Räume, 50 Sofas, 50 neue Fächer wie zum Beispiel Glücksunterricht, 50 zusätzliche Lehrer und von der Politik 50.000 Euro.

Meixner hängt sehr an diesem Gymnasium. Mit seiner Hilfe sei aus einem schüchternen, umherirrenden Mädchen in sieben Jahren „ein eigenständiger und selbstbewusster Mensch “geworden, sagte sie. Das Gymnasium Schloß Neuhaus bietet in der Tat nicht nur ihr viele Möglichkeiten: zum einen als „Europaschule“, die sich aktiv zu den Werten der EU bekennt und in der das Internationale Abitur abgelegt werden kann, zum anderen durch Akzente auf Fremdsprachen und die MINT-Fächer, durch Projekte wie die Hühner AG und durch Fächer wie zum Beispiel Technik, Angewandte Kunst, Rechtskunde oder Ernährungslehre. 1996 wurde hier erstmals Spanisch als reguläres Unterrichtsfach angeboten. Der Lohn der Anstrengungen blieb nicht aus: 2008 erhielt das Gymnasium den „Deutschen Schulpreis“.

Aber im GSN zählt nicht allein das Lernen. Es sei „ein Ort für das Erleben einer großen Gemeinschaft“, betonte Leiterin Eva Sprenger beim Festakt. Sie verwies auf die regelmäßigen Fahrten der Schulgemeinde nach Nordeney oder Berlin. „Von einer schulischen Midlife Crisis fühlen wir aktuell am GSN nichts“, sagte die Nachfolgerin von Adolf Gödde und Bernhard Gödde, deren Verdienste um die Entwicklung der Schule sie ausdrücklich würdigte. Den plötzlichen Tod Bernhard Göddes 2017 bezeichnete Sprenger als schwärzeste Stunde in der 50-jährigen Geschichte.

Wenn die jungen Leute das Gymnasium verlassen, sollen sie wahr von Fake und Recht von Unrecht unterscheiden können, Demokratie erlernt und gelebt haben, formulierte Sprenger den Anspruch der Schule, deren Motto lautet: „Gemeinsam. Zukunft. Gestalten“.

Paderborns stellvertretende Bürgermeisterin Sabine Kramm brachte Wanduhren als Geschenk mit und sieht das Gymnasium beim Schüleraustausch auf der Höhe der Zeit. „Man muss Europa leben und erfahren, und das erreicht man weniger durch Unterricht als vielmehr durch persönliche Begegnung“, lobte sie die Bemühungen des Neuhäuser Gymnasiums, das Kontakte zu Partnerschulen in einem Dutzend Länder unterhält. Zur Festwoche waren 88 Schüler aus Finnland, Schweden, der Slowakei, Polen und Litauen nach Schloß Neuhaus gekommen.

Sophie Buschmeier und Luca Wachholz führten gut gelaunt durch den Festakt in der Aula. Foto: Oliver Schwabe

Nicht weit hatte es Andreas Müller von der Bezirksregierung Detmold. Der schulfachliche Dezernent erinnerte daran, dass das GSN ein Ergebnis der Welle von Gymnasialgründungen in den 1970er Jahren gewesen sei. Damals habe man die Chancengleichheit unabhängig von Herkunft und Einkommen fördern wollen. Demokratisierung und Beteiligung seien der Schlüssel für eine innovative Entwicklung von Schulen, in denen freie Kräfte freigesetzt, Vertrauen geschaffen und Verantwortung gefördert werden.

Eine tragende Säule des jüngsten und gleichzeitig größten Gymnasiums der Stadt ist der Förderverein. Er wurde bereits 1975 eingerichtet und stellt nach Angaben des Vorsitzenden Markus Brökling jedes Jahr 25.000 Euro zur Verfügung. Der Vertreter der Elternschaft, Christian Paul, wies darauf hin, dass das Gymnasium fragwürdige Schulversuche der Politik überstanden habe, und rief die Eltern der Schüler dazu auf, die Angebote des Gymnasiums noch stärker zu nutzen: „Elternmitwirkung ist erwünscht.“

Am Festakt wirkten viele mit: das „Let's Dance“-Projekt, die Big Band, der Chor, ehemalige Schüler und nicht zuletzt Erik Jilg am Klavier, der extra ein eigenes Stück komponiert hatte.