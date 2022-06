Löschzugführer aus Benhausen übergibt sein Amt in jüngere Hände

Das Hilfeleistungslöschgruppfahrzeug des Löschzuges Benhausen steht nach dem Tornado vor rund zwei Wochen nun zur Reparatur wieder beim Hersteller. Der genaue Schaden kann noch nicht beziffert werden. Ein Gutachten wurde beauftragt. Das 450.000 Euro teure Fahrzeug war erst im März als Ersatzbeschaffung in Dienst gestellt worden und im Rahmen einer Jahreshauptversammlung nach kirchlichen Segen durch Diakon Jürgen Franke an den Löschzug übergeben worden.

Im Löschzug Benhausen übergibt nach mehr als 30-jähriger Tätigkeit als Löschzugführer Stadtbrandinspektor Hubertus Henning sein Amt in jüngere Hände. Die Nachfolge wird nach der Anhörung des Löschzuges im Herbst erfolgen. Henning wird jedoch weiter als stellvertretender Wehrführer der Feuerwehr Paderborn zur Verfügung stehen.

Neben Hubertus Henning hat im Rahmen der Jahreshauptversammlung auch Schriftführer Wilhelm Westermann sein Amt nach knapp 30-jähriger Tätigkeit abgegeben. Die Nachfolge tritt sein Sohn Stefan Westermann an, der bereits seit 2016 die Jugendfeuerwehr Benhausen leitet.

Aufgrund seiner langjährigen Verdienste um die Dokumentation der Feuerwehr in Benhausen wurde Wilhelm Westermann vom Leiter der Feuerwehr, dem Leitenden Branddirektor Ralf Schmitz, zum Ehrenschriftführer der Feuerwehr Paderborn ernannt.

Beim Sturm schwer beschädigt: das fast neue HLF. Foto: Feuerwehr Paderborn

In Anerkennung 25-jähriger treuer Pflichterfüllung im Dienst der Feuerwehr wurde Andre Jacobs durch Wehrführer Ralf Schmitz das Feuerwehrehrenzeichen des Landes Nordrhein-Westfalen in Silber verliehen. Felix Niggemann wurde nach bestandener Grundausbildung zum Feuerwehrmann befördert und Lukas Miks, Jonas Schulte, Jan Rustemeier und Max Niggemann wurden zu Oberfeuerwehrmännern befördert. Nach der erfolgreichen Teilnahme am Zugführerlehrgang am Institut der Feuerwehr in Münster darf sich Markus Wieczorek von nun an Brandinspektor nennen.

Um bestens ausgerüstet zu sein, erhielt der Löschzug im März als Ersatzbeschaffung ein neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) der Marke Scania. Das Fahrzeug erhielt vor der Versammlung den kirchlichen Segen durch Diakon Jürgen Franke und wurde anschließend durch den stellvertretenden Bürgermeister Martin Pantke an den Löschzug Benhausen übergeben.

Das Einsatzgebiet des Löschzuges umfasst neben Benhausen auch die Wohngebiete Auf der Lieth, Kaukenberg, Goldgrund und zudem das Neubaugebiet Springbach Höfe. Somit sind die 40 Einsatzkräfte für rund 15.000 Einwohner der Stadt Paderborn zuständig, was in etwa der sechsfachen Einwohnerzahl Benhausens entspricht.

Hierfür galt dem Löschzug Benhausen Lob und Anerkennung vom leitenden Branddirektor Ralf Schmitz, der insbesondere auch die Anzahl der bei den Einsätzen verfügbaren Atemschutzgeräteträger herausstellte.