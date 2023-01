Lush schließt Filiale in Paderborner Innenstadt

Die Paderborner Innenstadt hat eine weitere Schließung zu verzeichnen: Der Kosmetikhersteller Lush öffnet die Filiale am Marienplatz am 14. Januar zum letzten Mal. Das britische Unternehmen verkauft tierversuchsfreie und vegane Produkte.

Auf Nachfrage dieser Zeitung führt Maren Kowalke, Property Managerin bei Lush Deutschland, die Lage als einen Grund für den Abschied vom Marienplatz an: „Leider war der Standort der Filiale innerhalb der Paderborner Innenstadt zur Erreichung unserer wirtschaftlichen Ziele nicht ideal. Wir glauben aber an die Region und möchten generell in der Umgebung bleiben. Langfristig überlegen wir einen neuen Shop in Bielefeld oder Osnabrück zu eröffnen.“ Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern biete Lush an, in eine andere Filiale zu wechseln. Zudem gäbe es andere interne Stellen, die für die Betroffenen passend sein könnten.

Paderborns Citymanager Heiko Appelbaum bedauert das Lush-Aus: „Das ist schade. Das Unternehmen hat gut in die Innenstadt gepasst. Nachhaltigkeit im Einzelhandel ist uns als Stadt wichtig.“ Er sieht in der Schließung aber auch Chancen für die Weiterentwicklung der Innenstadt: „Ich bin hoffnungsvoll, dass wir zeitnah einen Nachmieter finden. Die Lage ist gut. Paderborn hat viel Potenzial“.

Aktuell beobachte Appelbaum eine generelle Fluktuation in der Innenstadt. Manchmal dauerten die Gespräche zwischen Vermietern und Interessenten länger als geplant, trotz ideal gelegener Räumlichkeiten. Sorgen hat Appelbaum weiterhin mit Blick auf den russischen Angriffskrieg: „Niemand kann sagen, wie sich die Lage weiterentwickelt. Das alles hat Auswirkungen auf die Wirtschaft“.