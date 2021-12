Mädchen aus Paderborn wieder da

Die Zwölfjährige aus Paderborn, die seit Montagmittag vermisst wurde, ist wieder da. Das teilte die Polizei am Mittwochvormittag mit. Es hatte große Suchaktionen gegeben, zudem war ein Foto des Mädchens veröffentlicht worden.

Zwölfjährige wurde seit Montagmittag vermisst – von Polizisten in Hamburg angetroffen

Auch mit einem Polizeihubschrauber wurde am Dienstagvormittag in Paderborn gesucht.

Die Zölfjährige wurde den Angaben zufolge am späten Dienstagabend wohlbehalten in Hamburg am Hauptbahnhof von Polizisten angetroffen.

"Sie befindet sich momentan in der Obhut des Hamburger Jugendamtes und wird im Laufe des heutigen Tages ihren Eltern übergeben", teilte Paderborns Polizeisprecherin Corinna Koptik mit. Dem Mädchen gehe es den Umständen entsprechend gut.