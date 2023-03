Männerstreit in der Sauna endet blutig

Wahrscheinlich gibt es diesen Streit, seit es Männer gibt: Wer hat den Größten? In der Regel bleiben solche Meinungsverschiedenheiten folgenlos, in Paderborn jedoch führte das Beste-Stück-Gerangel unter Saunabesuchern zu schweren Verletzungen – und das gerichtliche Nachspiel beinahe in den Knast.

Drei Männer mit beachtlichem Alkoholpegel morgens um 5 Uhr in einer privaten Sauna: Was daraus am 3. April 2022 wurde, war jetzt Gegenstand eines Prozesses vor dem Schöffengericht. Angeklagt war einer der drei Sauna-Gänger, einen anderen nach einer tätlichen Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt zu haben – insgesamt elf Mal. Der angeklagte 29-Jährige war während des Saunierens mit einem Bekannten (37) in Streit darüber geraten, wer von ihnen das größere Geschlechtsteil habe – und offenbar gingen die Ansichten derart auseinander, dass der Nachbar und Schwager des 29-Jährigen schlichtend eingreifen musste.