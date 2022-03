Magellan Shanty Chor Paderborn mit vollem Programm

In den vergangenen zwei Jahren mussten zwar pandemiebedingt etwa 20 Konzerte ausfallen, aber überbrückt wurde diese Zeit durch Internetpräsenz und – wenn möglich – Chorproben. Und im laufenden Jahr haben die singenden Seemänner auch schon wieder einen vollen Terminkalender. Vorsitzender Karl-Heinz Wiechers stellte diesen vor.

Demnach steht der erste große Auftritt am 7. Mai zum Fischbrötchentag bei der Seemöwe am Lippesee an. Weitere Höhepunkte sind das Sommerkonzert im Kurpark Bad Wünnenberg am 12. Juni, der Hamburger Abend am 2. September auf der Naturfreilichtbühne Bellenberg und die Auftritte am 10. und 11. September beim Fischerfest in Bad Lippspringe. Große Konzerte sind geplant am 17. September in der Paderhalle Paderborn und am 16. Dezember, wenn Weihnachten auf hoher See in der Stadthalle Delbrück musikalisch gefeiert werden soll. Zudem sollen – wenn möglich – kleinere Auftritte in sozialen Einrichtungen stattfinden.

Wiechers bedankte sich bei Chorleiter Heiko Isermann, der den Chor weiterentwickele und eigenständige kreative Liedkonzepte erarbeite. Lohn dieser Arbeit seien hohe Besucherzahlen und Anerkennungen der Gäste bei den Konzerten.

Mit einem Werbeflyer unter dem Motto „Sing doch einfach mit“ sollen neue Sänger für den Seemannschor begeistert werden. Weitere Infos gibt es bei Karl-Heinz Wiechers unter Telefon 05251/71350.