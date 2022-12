Malteser unterstützen die Paderborner Tafel mit Essen

Der Malteser-Menüservice unterstützt zukünftig die Paderborner Tafel mit „tiefgekühlten Menüs“ und schließt sich damit dem Projekt „Mahlzeitenhilfe“ an. Kunden der Tafel sind an diesem Freitag, 16. Dezember, zum kostenlosen Probeessen eingeladen.

Deutschlandweit erleben die Tafeln aktuell einen großen Anstieg an Neukunden – auch in Paderborn. Die Tafeln stehen vor der Herausforderung, dass einer immer größer werdenden Anzahl an Bedürftigen eine geringere Menge an verfügbaren Lebensmitteln gegenübersteht. Reduzierte Lebensmittelmengen pro Haushalt sowie Aufnahmestopps für Neukunden sind die Folge.

Das Projekt „Mahlzeitenhilfe“ bringt an dieser Stelle das Netzwerk der Tafel und die Möglichkeiten des Malteser-Menüservices zusammen. Von Freitag, 16. Dezember, an liefert der Malteser-Menüservice mindestens einmal pro Woche tiefgekühlte Menüs an den Hauptstandort der Paderborner Tafel. Diese werden dann ab dem 23. Dezember bei der regulären Ausgabe verteilt.

Zum Auftakt laden die Malteser und die Tafel Paderborn alle Tafel-Kundinnen und -Kunden und deren Familien zu einem kostenlosen Probeessen ein, und zwar an diesem Freitag, 16. Dezember, ab 12 Uhr an der Ausgabestelle im Bayernweg. In dem beheizten Malteser-Zelt auf dem Gelände der Tafel können die Gäste aus mehreren Gerichten wählen. Die Malteser wollen rund 300 Portionen ausgeben.