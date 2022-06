Mann im Lippesee vermisst: Nächtlicher Großeinsatz in Paderborn geht gut aus

Die Feuerwehr der Stadt Paderborn wurde um 0.25 Uhr alarmiert. Der Mann wurde von seiner Begleitung vermisst. Aufgrund des Einsatzstichwortes „Person im Wasser“ rückte eine Vielzahl von Einsatzkräften aus.

Die anfängliche Suche beschränkte sich auf den Bereich, wo der vermisste Mann vermutet wurde. Gleichzeitig wurden die Boote der Feuerwehr zu Wasser gelassen.

Nach rund 30 Minuten sei die vermisste Person dann „durchnässt, aber wohlauf“ aufgefunden und dem Rettungsdienst übergeben worden, berichtet Marian Leitlof von der Feuerwehr Paderborn. Die Begleitung wurde ebenfalls rettungsdienstlich versorgt. Die Notfallseelsorge kümmerte sich dann um die Person.

Zum rund einstündigen Einsatz rückten den Angaben zufolge insgesamt 50 Einsatzkräfte mit fünf Löschfahrzeugen, einer Drehleitern, drei Mannschaftstransportwagen, drei Booten, einem Gerätewagen „Taucher“, zwei Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug, zwei Kommandowagen und dem Einsatzleitwagen zum Lippesee aus. Vier Taucher der Feuerwehr Paderborn waren beteiligt.

Hinweise der Feuerwehr: Gefahren an Gewässern

Die Feuerwehr Paderborn nimmt diesen Einsatz zum Anlass und weist noch einmal auf die Gefahren an Gewässern hinweisen: „Beachten Sie die Sicherheitsregeln der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Zu diesen Regeln gehören u.a., dass Sie nur an bewachten Badestellen schwimmen gehen sollten, gehen Sie nicht alleine schwimmen und bleiben Sie im Blickfeld Ihrer Begleitung, überschätzen Sie Ihre eigene Leistungsfähigkeit nicht, kühlen Sie sich vor dem Schwimmen ab, damit sich Ihr Körper an die kälteren Temperaturen im Wasser gewöhnen kann. Auch nach langen Wärmephasen im Sommer sind die Temperaturen in einem See bereits knapp unter der Wasseroberfläche deutlich kälter. Solche Temperaturunterschiede können zu Herz- oder Kreislaufproblemen führen. In Seen oder langsam fließenden Gewässern reichen Wasserpflanzen bis oft unter die Wasseroberfläche. Meiden Sie stark bewachsene Bereiche, um sich nicht in den Pflanzen zu verschlingen.“