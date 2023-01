Mann in Paderborn lebensgefährlich verletzt: Polizei schließt Ermittlungen ab

Paderborn

Bewusstlos und mit lebensgefährlichen Verletzungen ist in der Nacht zum 18. Dezember ein junger Mann in der Paderborner Innenstadt entdeckt worden. Der 24-Jährige aus Bad Pyrmont lag auf der Marienstraße, als Zeugen ihn entdeckten und den Rettungsdienst alarmierten. Zwar schwebe der junge Mann inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr, aber sein Gesundheitszustand sei aufgrund der inneren Verletzungen nach wie vor sehr schlecht, teilte die Polizei am Mittwoch (4. Januar) auf Anfrage mit.

Von Ingo Schmitz