Manöver und Proteste werden lauter

Aufgeschreckt werden die Verantwortlichen in den Rathäusern unter anderem vor einigen Wochen, als bekannt wird, dass die Briten den stillgelegten Militärflugplatz künftig wieder nutzen und das Gelände einzäunen wollen. Ulrich Lange (Bad Lippspringe) und Marcus Püster (Schlangen) sind sich einig: Das würde den touristischen Zielen beider Kommunen nachhaltig schaden. Gemeinsam mit der Gemeinde Hövelhof bemühen sie sich darum, die „Senne für alle Sinne“ zu vermarkten. Bürgermeister Ulrich Lange sieht sogar die wirtschaftliche Zukunft des Gesundheits- und Tourismusstandortes Bad Lippspringe ernsthaft in Gefahr.

Ein Gespräch mit dem britischen Militär verläuft für die Bürgermeister enttäuschend, es bleiben viele Fragen unbeantwortet. Das bestätigt den Vorwurf: Die Streitkräfte kommunizieren zu wenig. Sie informieren Beteiligte nicht über Pläne oder Nutzungsänderungen.

Besorgt über die Intensivierung des Militärbetriebs ist auch die Bürgerinitiative Schlangen 4.0. Diese Besorgnis teilt sie mit Heimatvereinen und Naturschutzverbänden. Die Initiative schlägt einen Stufenplan vor, an dessen Ende die Aufgabe der militärischen Nutzung der Senne stehen müsse.

Laut Schlangen 4.0 gibt es auf der britischen Insel ein Projekt unter dem Motto „Respect the Range“, bei dem ein Miteinander von Militär und touristischer Nutzung – wie Wandern, Radfahren oder Reitsport – auf Truppenübungsplätzen beworben wird. Was dort möglich sei, sollte auch in Deutschland ermöglicht werden, so Mitglieder der Initiative.

Die erweiterte Nutzung des Truppenübungsplatzes durch die Briten führt in der Schlänger Lokalpolitik zu anhaltenden Kontroversen. Während „Die Partei“ von Kampfjets über der Senne spricht und erbost „eine völlig neue Qualität des Übungsbetriebs“ beklagt, die Grünen es als dreist empfinden, „wie sich die Briten mit einer Rumpftruppe anmaßen, den Truppenübungsplatz zu vermarkten“, kritisiert die CDU-Fraktion im Gemeinderat „Polemik und Hetze gegen einen Nato-Partner“.

Für Unverständnis sorgen die britischen Streitkräfte auch, als sie sich wegen geplanter Tiefflugübungen gegen einen Windpark wenden, den Westfalenwind für Stephan Prinz zur Lippe an der Gauseköte betreiben möchte. Die Luftfahrtbehörde versagt aufgrund des Einwandes der Briten dem Windprojekt die Zustimmung. Laut Kreis Lippe wird deshalb nun geprüft, ob das Genehmigungsverfahren weitergeführt werden kann oder ob der Kreis den Bau der Anlagen ablehnen muss. Westfalenwind-Geschäftsführer Johannes Lackmann verweist darauf, dass der Standort an der Gauseköte „für eine Umstellung der Stromversorgung im Kreis Lippe auf umweltfreundliche Energiegewinnung unentbehrlich“ sei.

Die Anrainerkommunen Bad Lippspringe und Schlangen beauftragen unterdessen einen Fachanwalt, der klären soll, ob die Pläne des britischen Militärs in der Senne im Einklang mit dem Nato-Truppenstatut und der Senne-Vereinbarung stehen.