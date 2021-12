Manuela Ziemer übernimmt das Steuer

Manuela Ziemer ist jetzt als neue Schulleiterin des Goerdeler-Gymnasiums in ihr Amt eingeführt worden. Die 50-Jährige erhielt vor Vertretern der Schulgemeinde und Gästen aus Politik, Verwaltung und anderen Schulen ihre Ernennungsurkunde.

Glückwünsche und Blumen unter Sternenhimmel: Die neue Schulleiterin Manuela Ziemer (Mitte) nach der Feierstunde in der Goerdeler-Aula mit (von links) Sven Kost (Lehrerratsvorsitzender), Sandra Müller (Elternvertreterin), Elisabeth Berg (Schülersprecherin), Dr. Andreas Müller (Bezirksregierung Detmold), Christel Rhode (Leitung Schulverwaltungsamt) und Sabine Kramm (stellvertretende Bürgermeisterin).

Im Sommer war die bisherige Direktorin Helga Lazar in den Ruhestand verabschiedet worden. Der stellvertretende Schulleiter Martin Mevius, der das dreizügige Gymnasium in den vergangenen Monaten kommissarisch geführt hatte, richtete persönliche Wünsche an die neue Chefin, die als Kapitänin das Schulschiff steuern wird.

Die Lehrerin für Deutsch, Geschichte und Evangelische Religionslehre, die in Paderborn studierte und 1998 nach dem Referendariat am Gymnasium Horn-Bad Meinberg übernommen wurde, unterrichtet bereits seit dem Jahr 2015 am Goerdeler. Als Oberstufenkoordinatorin gehörte sie seither bereits zur erweiterten Schulleitung.

In den Redebeiträgen der Feierstunde wurde deutlich, dass Manuela Ziemer nicht nur die Schiffsführerin auf der Brücke ist, sondern sich selbst als Teil der Mannschaft versteht und von der Schulfamilie als solche geschätzt wird. Die Aula war aus diesem Anlass mit funkelnden Glückssternen und formulierten Wünschen auf zahlreichen selbstgebastelten Weihnachtskugeln geschmückt. Schüler, Eltern, alle Fachschaften, Mitarbeiter und Gremien hatten ihre persönlichen Worte auf dem Schmuck festgehalten, der nun eine große Zimmerpflanze für das neue Leitungszimmer ziert.

Die Ernennung zur Oberstudiendirektorin nahm der leitende Regierungsschuldirektor Andreas Müller vor. Er ging auf die Probleme ein, die sich laut Niklas Luhmanns „Der neue Chef“ aus einer neuen Rollenverteilung durchaus ergeben können – und ließ zugleich keinen Zweifel daran, dass Manuela Ziemer alle Kompetenzen mitbringe, die anspruchsvolle Leitungsaufgabe verlässlich und authentisch zu meistern.

Weitere Grußworte und Glückwünsche überbrachten Sabine Kramm als stellvertretende Bürgermeisterin und Peter Lütke-Westhues als Schulformsprecher für die Paderborner Gymnasien.

In der von Thomas Schulze-Athens musikalisch umrahmten Feier ging Manuela Ziemer zum Abschluss ein auf die vielfältigen Gefühle, die sie angesichts der neuen Aufgabe habe: Dankbarkeit, Freude, Respekt und Zuversicht. Besonders betonte sie die Bedeutung der Zusammenarbeit und ihre Vorstellung von Schule als Lebensraum: „Ich möchte dazu beitragen, dass unsere Schule ein Ort ist, der von allen am Schulleben Beteiligten gern aufgesucht wird. Hier soll Lernen Freude machen und Leistung Freude bereiten!“