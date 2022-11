Marcus Porbadnik ist in Schloß Neuhaus im Einsatz

Polizeihauptkommissar (PHK) Marcus Porbadnik ist der neue Bezirksdienstbeamte in Schloß Neuhaus. Er ist ab sofort gemeinsam mit Polizeihauptkommissar Michael Peitz, der bereits seit 2016 beim Bezirksdienst in Schloss Neuhaus tätig ist, Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger und steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Die Kreispolizeibehörde Paderborn setzt mit Polizeihauptkommissar Marcus Porbadnik einen erfahrenen Polizeibeamten beim Bezirksdienst (BD) ein. Der Hauptkommissar arbeitet seit 1998 in der Polizei Paderborn. Die vergangenen zwei Jahre war er bei der B.O.S.S.-Wache in der Paderborner Innenstadt eingesetzt.

Der 47-jährige freut sich auf seine neuen Aufgaben: „Besonders liegt mir der intensive Kontakt mit den Menschen am Herzen. Ich freue mich auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie den Kontakt zu Schulen und Kitas.“

Das Bezirksdienst-Büro Schloß Neuhaus befindet sich an der Bielefelder Straße. Die Beamten sind unter der Rufnummer 05251 306-2146/-47 und per E-Mail an [email protected] erreichbar.

Sprechzeiten sind grundsätzlich mittwochs von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 15 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung. In dringenden Fällen ist die Polizei unter dem Polizeiruf 110 erreichbar.

Die Aufgaben eines Bezirksbeamten

Zu den Aufgaben der Bezirksbeamten gehören Verkehrsüberwachungsmaßnahmen, wie zum Beispiel die Schulwegsicherung. Sie wirken mit bei Präventionskonzepten der Kriminalitätsbekämpfung und der Verkehrssicherheitsarbeit. Die erfahrenen Polizeibeamten stehen kommunalen Fachbehörden beratend zur Seite. Bei öffentlichen Veranstaltungen übernehmen sie die erforderlichen polizeilichen Aufgaben.

Jugendschutzkontrollen gehören ebenso zum Aufgabenbereich wie Verkehrsmaßnahmen bei Volksfesten. Die Polizisten kennen die gefährlichen Orte in ihren Bezirken und sind betraut mit der Kriminalitätsbekämpfung. Bezirksbeamte sind täglich „auf Streife“ in ihrem Bezirk. Sie sind vertrauensvolle Gesprächspartner für Bürger aller Altersstufen in allen Anliegen, bei denen die Polizei mit Rat und Tat zur Seite stehen kann.