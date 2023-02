Marie-Agnes Strack-Zimmermann redet in Paderborn Klartext

Paderborn

Sie gehört zu den gefragtesten Experten für das Thema Verteidigungspolitik in Deutschland, und sie ist eine eloquente Gesprächspartnerin: Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Besonders seit dem Angriffskrieg Wladimir Putins gegen die Ukraine ist ihre Stimme auch in Talkshows omnipräsent. Wie ihr Blick auf die aktuelle Lage ist, skizzierte sie in der Aula der Kaiserpfalz in Paderborn. Dabei forderte sie, dass Deutschland eine Führungsrolle in der Welt einnehmen muss.