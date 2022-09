Marienloh trauert um engagierten Bewohner: Reinhold Mertens war Bäcker und Ortsheimatpfleger

Reinhold Mertens übernahm 1973 die Bäckerei von seinem Vater. „Sein Paderborner Brot wurde wiederholt preisgekrönt und mit Gütesiegel versehen“, erinnert sich Birgit Tegethoff von den Heimatfreunden Marienloh. 2016 übergab er die Bäckerei an seinen Sohn Alexander. Bis kurz vor seinem Tod unterstützte er ihn in der Backstube und brachte den Marienlohern das frische Brot an die Haustüren.

Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit brachte sich Mertens ehrenamtlich ein. 1985 übernahm er das Amt des Ortsheimatpflegers, das er 24 Jahre ausübte. 1986 gründete er mit drei Marienlohern anlässlich des 950-jährigen Ortsjubiläums die Arbeitsgemeinschaft für Heimatpflege und Geschichte, die seit 2007 als Abteilung „Heimatfreunde“ in der St.-Sebastian-Schützenbruderschaft Marienloh weitergeführt wird.

„Als Sprachrohr der Arbeitsgemeinschaft wurde der Heimatbrief Marienloh ins Leben gerufen, dessen Redaktion er bis zum Anschluss der Arbeitsgemeinschaft an die St.-Sebastian- Schützenbruderschaft übernahm“, so Birgit Tegethoff. Fortan begrüßte er die Marienloher mit „Zunächst gun Dag int Hius“, um dann den Lesern von den aktuellen politischen Vorhaben der Stadt Paderborn bezüglich Marienloh und den alltäglichen Beobachtungen und Problemen im Dorf zu berichten, eigene Vorschläge zur strukturellen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Marienlohs vorzustellen, aber auch aufzurufen, die Anregungen kritisch zu begleiten. Reinhold Mertens war als Ortsheimatpfleger im Dorfleben stets präsent und überzeugte durch sein profundes Wissen der Geschichte Marienlohs und des historischen Dorflebens.

Schon in den ersten Ausgaben des Heimatbriefs wies er auf die Bedeutung eines ökologischen Gleichgewichts hin. Ein Hauptanliegen als Ortsheimatpfleger war es, die natürlichen Lebensräume in den Fluren Marienlohs durch das Pflanzen von bodenständigen Gehölzen und Obstbäumen zu erhalten und zu verbessern. Die Marienloher rief er auf, in ihren Gärten Lebensraum für Vögel und Insekten zu schaffen.

Den Heimatfreunden blieb Reinhold Mertens auch nach seinem Rücktritt als Ortsheimatpfleger verbunden. Zu geselligen Veranstaltungen auf dem Schützenplatz heizte er den Ofen des historischen „Backs“ auf und buk mit viel Können und Erfahrung Brotlaibe so, wie sie bis zum Ende des 19. Jahrhunderts in den bäuerlichen Backhäusern gebacken wurden.

Reinhold Mertens war begeisterter Fußballer, der von der Jugend bis zu den Alten Herren in den Mannschaften des Fußballvereins Marienloh um Siege kämpfte. So war es für ihn konsequent, dass er in den Jahren 1978 bis 1982 den Vorsitz der Fußballabteilung des Sportvereins Marienloh übernahm und sich von 1993 bis 2000 als Vorsitzender des Gesamtvereins zur Verfügung stellte. Beide Aufgaben erfüllte er mit viel Herzblut für seinen Verein. Herausragendes Ereignis war das 75-jährige Jubiläum des SV Marienloh im Jahre 1995, das unter seiner Regie mit einem umfangreichen Festprogramm gefeiert wurde.