Maritime Melodien des Magellan Shanty Chor in Paderborn

Paderborn

Eine gedankliche Reise durch die sieben Weltmeere durften die Besucher des großen Herbstkonzertes vom Magellan Shanty Chor am Samstag in der Paderhalle erleben. Von sanften Südseeklängen bis hin zu stürmischen Melodien bot der Chor ein abwechslungsreiches Programm, das den Zuhörer in die raue See eintauchen ließ.

Von Phil Hänsgen