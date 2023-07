Markus Herzig ist neuer Präsident des Lions-Clubs Paderborn

Thomas Meyer hat das Amt des Paderborner Lions-Clubs-Präsidenten an Markus Herzig weitergegeben. Der Lions-Club Paderborn wurde 1960 gegründet und ist der älteste der drei Clubs in der Domstadt.

Dr. Horst Joepen (2. von links) leitet den Verein Sterntaler zusammen mit Steuerberaterin Petra Brinkmann und Thomas Seibel. Das Amt des Lions-Club-Präsidenten übergab Thomas Meyer (2. von rechts) jetzt an Markus Herzig (links).

Traditionell beginnt das neue Clubjahr mit der Libori-Tombola der Lions, die von Freitag bis Sonntag, 28. bis 31. Juli, vor dem Franziskanerkloster in der Westernstraße ausgerichtet wird.

Zur Einstimmung hatte der Club den Vorstand des Vereins „Sterntaler – Hilfe für schwer kranke Kinder“ ins Paderborner Hotel Arosa eingeladen, denn ein großer Teil der Erlöse der Tombola fließt dieser Initiative zu. Sterntaler wurde im Jahr 1999 vom Lions-Club Paderborn gegründet und wird seit vier Jahren von Dr. Horst Joepen als Vorsitzender zusammen mit Steuerberaterin Petra Brinkmann und Thomas Seibel geleitet. Weitere Informationen dazu unter www.sterntaler-kinder.de.

Im Bericht der Vorstandsmitglieder wurde deutlich, wie beschwerlich es für viele Familien ist, mit schwer erkrankten Kindern den Alltag zu bewältigen und wie anhand der mannigfaltigen Hilfsmöglichkeiten wirksame Entlastung geschenkt werden kann. Auch aufgrund dieser Berichterstattung gehen die Mitglieder des Lions-Clubs Paderborn hoch motiviert in die Vorbereitung ihrer Aktivitäten und freuen sich auf viele Besucherinnen und Besucher im und am Zelt zur Libori-Tombola in der Westernstraße.