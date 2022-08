Maschendrahtzaun in Paderborn wird zur Todesfalle

Paderborn

Trauriges Ende eines Spaziergangs an der Staumühler Straße: Anwohner haben am Montagmorgen einen grausigen Fund in einem Waldstück gemacht. Ein Hirsch lag jämmerlich verendet am Boden. Zuvor hatte sich dieser offenbar mit seinem Geweih im Maschendrahtzaun verfangen, ohne Chance sich aus der Falle zu befreien. Ursache sei ein tückisches Loch in Bodennähe in der Abzäunung zum Truppenübungsplatz gewesen.

Von Jörn Hannemann