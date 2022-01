Maskenpflicht in der Paderborner Innenstadt wird aufgehoben

Ab Donnerstag, 13. Januar, muss in der Paderborner Innenstadt keine Maske mehr getragen werden. Das hat die Stadt am Mittwochmorgen mitgeteilt.

Da das Besucheraufkommen im Bereich der Fußgängerzonen derzeit nicht mehr so hoch sei, wie zu Zeiten des Weihnachtsmarktes, sehe die Stadt Paderborn derzeit keinen Anlass die entsprechende Allgemeinverfügung zu verlängern, heißt es.

Das Tragen einer Maske wird aber weiterhin empfohlen, sobald die Mindestabstände nicht mehr eingehalten werden können. Laut der Corona-Schutzverordnung NRW ist auch im Freien in Warteschlangen, Anstellbereichen und unmittelbar an Verkaufsständen, Kassenbereichen oder ähnlichen Dienstleistungen eine Maske zu tragen. Demnach gilt die Maskenpflicht auch auf den Wochenmärkten in der Kernstadt sowie in Elsen und Schloß Neuhaus.



Bereits vor einer Woche hatte sich auch die Stadt Bielefeld dazu entschieden, die entsprechende Allgemeinverfügung nicht zu verlängern.