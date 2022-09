Maspernhalle: Wer beteiligt sich an den Kosten?

Transparenz fordern die Paderborner Kommunalpolitiker angesichts der immensen Kostensteigerungen bei der geplanten Sanierung des Maspernsportzentrums. Vor sechs Jahren war in einer Machbarkeitsstudie noch die Rede von 15 Millionen Euro, jetzt liegt man bei 28 Millionen Euro. Und noch eine Frage drängt: Wird sich der Kreis Paderborn an den Sanierungs- und Erweiterungskosten beteiligen?

Der Betriebsausschuss Gebäudemanagement der Stadt Paderborn hat sich in seiner Sitzung am Donnerstagabend mit der neuen Sachlage befasst, nachdem zuvor der Ausschuss für Sport und Freizeit am 1. September über die Kostensteigerungen informiert worden war.