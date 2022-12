Stundenlange Wartezeit: Wärmebus am Paderborner Medico im Einsatz

Paderborn

Stundenlanges Warten in der Kälte für Patienten am Paderborner Medico: Diese dramatische Situation ist am Wochenende entschärft worden. Erstmals wurde an der Bereitschaftsdienst-Praxis am Brüderkrankenhaus ein Wärmebus eingesetzt, der durch Ehrenamtliche betreut wird. Das Angebot wurde sehr gut angenommen, hieß es am Sonntag. Allerdings war der Andrang an diesem Wochenende nach ersten Informationen scheinbar nicht ganz so groß, wie an den vorherigen.